تعليم الأقصر تعلن تخصيص روابط للتقديم لرياض الأطفال والإبتدائية.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ قرارالتقديم للمدارس إلكترونياً للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بدء من اليوم 1/6/2020 حتى 30/6/2020، خصصت المديرية روابط للتقديم للمدارس المختلفة.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه خصصت مديرية التربية والتعليم بالأقصر الرابط التالى لتقديمات مرحلة رياض الأطفال (https://sites.google.com/view/luxormoe)، كما أعلن مديرية التربية والتعليم قد علنت عن رابط التقديم للصف الاول الابتدائى وهو (https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx).

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشنواى عايد وكيل الوزارة، أعمال تقييم المشروعات البحثية المقدمة من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث إنتهى طلاب الشهادة الاعدادية من تسليم الأبحاث العلمية الخاصة بهم منذ 18 مايو الجاري، وجارى إنتظار ظهور نتائجهم ومعرفة هل تم قبول أبحاثهم أم رفضت من قبل المديرية، وذلك للإستعداد للتقديم للمرحلة التالية سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها.

وفى هذا الصدد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فور إنتهاء الكنترول من رصد الدرجات، سيتم على الفور رفعها على المنصة التعليمية "إدمودو" وإرسال نسخة من النتيجة إلى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، وذلك بعد أن يتم تقديمها للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعتمادها، حيث قررت الوزارة ظهور نتائج أبحاث الشهادة الإعدادية على المنصة لمنع التزاحم والتكدس بين الطلاب داخل المدارس لمعرفة نتيجتهم، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإستعلام عن النتيجة من خلال الحساب الذي أنشأه الطالب من قبل على المنصة عند تسليمه للبحث، كما أشارت أن طريقة الإستعلام عن النتيجة سهلة للغاية من خلال تسجيل رقم الطالب التعريفي وإسمه، ثم الضغط على إستعلام، ومن ثم سيظهر إذا كان قد تم قبول بحثه أم رفضه.