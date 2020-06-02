اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على طرق علاج الصداع العنقودى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
تعرف على طرق علاج الصداع العنقودى الصداع أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 الصداع العنقودي هو نوع من الصداع الشديد، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من هجمات تحدث فيها العديد من الصداع الشديد على مدار 24 ساعة غالبًا ما تحدث في الليل، يمكن أن تستمر هجمات الصداع العنقودي اليومية لمدة أسابيع أو شهور ، وبعد ذلك يمكن أن تحدث فترة مغفرة يمكن أن تستمر فترة المغفرة لأشهر أو حتى سنوات.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يميل الصداع العنقودي إلى الاختلاف بشكل كبير عن أنواع الصداع الأخرى،  يمكن أن تكون شديدة للغاية وغالبًا ما تتطلب رعاية طبية على الرغم من أن الصداع العنقودي يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية  إلا أنه ليس خطيرًا.

على الرغم من أن الصداع العنقودي غالبًا ما تتم السيطرة عليه بالأدوية والتدخلات الطبية الأخرى ، فقد يكون هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف الأعراض أو منعها.

العلاجات المنزلية للصداع العنقودي
 

الميلاتونين
 

الميلاتونين هو هرمون يستخدمه الجسم لتنظيم أنماط النوم غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من انخفاض مستويات الميلاتونين، قد تساعد مكملات الميلاتونين بجرعات تتراوح بين 10 و 25 ملليجرام على منع الصداع العنقودي عند تناوله قبل النوم، ومع ذلك، قد يكون علاج الميلاتونين أقل فعالية في الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي المزمن.

تمارين التنفس العميق
 

يعتبر العلاج بالأكسجين أحد العلاجات الرئيسية في هجوم الصداع العنقودي،  يمكن أن يساعد الحصول على الأكسجين الإضافي في مجرى الدم على تهدئة الجسم والمساعده على التحكم في الألم، يُعد تمارين التنفس من الأساليب القوية في تخفيف الضغط.

المغنيسيوم

ارتبطت مستويات المغنيسيوم المنخفضة ببعض أنواع الصداع، لذلك وتناول مكملات المغنيسيوم أو دمج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي.

أعراض الصداع العنقودي
 

ألم شديد يصيب خلف العين أو على جانب واحد من الوجه.

صداع يبدأ دون سابق إنذار، وغالبًا ما يوقظ الشخص في الليل.

الصداع الذي يبدأ في نفس الوقت كل يوم أو في نفس الوقت من كل عام.

العديد من الصداع الشديد الذي يستمر ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات، في غضون 24 ساعة.

احمرار العين والتمزق على جانب الوجه حيث نشأ ألم الصداع.

سيلان أو انسداد الأنف على الجانب المصاب.

تورم العين أو الوجه.

تدلي الجفن أو الحدقة المقيدة على الجانب الذي تشعر فيه بالألم.

خدر أو وخز على جانب واحد من الوجه أو في الذراعين أو الأصابع.

الشعور بالقلق أو الانزعاج.

 


الصداع

الصداع العنقودى

اسباب الصداع العنقودى

علاج الصداع العنقودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصداع مش دليل كافي على إصابتك بكورونا .. تعرف على أسباب الصداع المختلفة

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 ص

عودة الدراسة.. صداع فى رأس حكومة جونسون.. بريطانيا تحدد أول يونيو موعد فتح المدارس.. انقسام شديد حول القرار بسبب استمرار انتشار الوباء.. علماء مستقلون يحذرون من العواقب: ليس آمنا.. وحيرة بين أولياء الأمور

الخميس، 28 مايو 2020 08:00 م

هل النوم الزائد يسبب الشعور بالصداع؟

الأحد، 17 مايو 2020 04:00 ص

بلاش منها على السحور..7 أكلات ومشروبات تسبب الصداع

السبت، 16 مايو 2020 05:00 ص

ممارسة اليوجا 3 مرات فى الأسبوع تساعد فى الحد من أعراض الصداع النصفى

الخميس، 07 مايو 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة