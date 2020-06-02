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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال مايو الماضي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال مايو الماضي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر مايو الماضى، بحجم تداول 40.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.6 مليار جنيه، تلاه "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 85.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 668 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 49.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 538.2 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 290.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 439 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 51.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 338 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.
 
وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 31.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 334.2 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 27.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 331 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 113.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 302.3 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومباني" بحجم تداول 23.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 298.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 16.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 262.3 مليون جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.
 
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 453.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.

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