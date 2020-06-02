اليوم السابع
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تعافى مُسنة 72 عاما من كورونا داخل مستشفى ناصر العام ببنى سويف

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:57 م
تعافى مُسنة 72 عاما من كورونا داخل مستشفى ناصر العام ببنى سويف تعافى مُسنة 72 عاما من كورونا داخل مستشفى ناصر العام ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تعافت مُسنة تبلغ من العمر 72 عاما، من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج داخل العزل بمستشفى ناصر العام، شمال محافظة بنى سويف على مدار 10 أيام كاملة، وقام أطباء وتمريض المستشفى وإدارة المستشفى بالتقاط الصور التذكارية لها لحظة خروجها من المستشفى وتعافيها.

وكان مستشفى ناصر العام قد استقبل منذ 10 ايام " مُسنة" تبلغ من العمر 72 عام، على اثر الاشتباه فى اصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم سحب عينة منها وتثبت نتائج التحاليل ايجابيتها للفيروس ويتم احتجازها داخل العزل بالمستشفى لاستكمال علاجها.

 

من جانبه هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة فى مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.

 

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