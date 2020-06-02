"تضامن الإسكندرية": صرف تعويضات الوفاة والإصابة لضحايا عقار العصافرة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن تشكيل لجنة لعمل الأبحاث الاجتماعية الازمة واستيفاء جميع المستندات لصرف تعويضات الوفاة والإصابة لضحايا عقار العصافرة، وفقا للوائح المحددة لذلك

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أنه رود بلاغ من غرفه عمليات المحافظة يفيد بسقوط بلكونه من عقار كائن فى أول شارع وهران من السكة الحديد العصافرة بحرى نطاق حى منتزه ثانى، وأصدر طارق على جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، تعليماته بتوجه فريق إغاثة إدارة المنتزه الاجتماعية إلى مكان الحادث وتبين سقوط بلكونة من الدور الرابع عشر على سيارة ميكروباص مما أدى إلى إتلافها، كما أسفر الحادث عن وقوع حالتى وفاة لرجل يبلغ 46 عاما ووفاة طفلة تبلغ سنتين ونصف ووجود 5 حالات إصابة تم نقلهم لمستشفى شرق المدينة.

كان حى المنتزه ثان بالإسكندرية، قد قام باستدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة عقار العصافرة والذى شهد انهيار شرفة منه بالدور الـ15، وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والاطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث توجه الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، إلى موقع العقار يرافقه مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولى المنشآت الآيلة للسقوط ومسؤولى الحماية المدنية، إلى شارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحرى .

وتبين من المعاينة على أرض الواقع أن الشرفة بالطابق الخامس عشر علوى، والشقة غير مأهولة بالسكان فى الوقت الحالى نظرا لسفر مالكها، وتم إزالة الأجزاء العالقة بالشرفة من قِبل مسؤولى الحماية المدنية، فضلا عن وضع حواجز حديدية بمحيط العقار لحين استدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة العقار والاطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.