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تسريب جديد لأمير قطر السابق للتحريض ضد السعودية دخل أمريكا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:56 ص
تسريب جديد لأمير قطر السابق للتحريض ضد السعودية دخل أمريكا.. اعرف التفاصيل حمد بن خليفة
إيمان حنا

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نشر المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. حسب التسريب الصوتى يؤكد حمد بن خليفة آل ثانى على مسؤوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.
 
وطالب الهيل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر فى انتخابات أمريكا، على حد وصف الهيل. 
 

جدير بالذكر أن فى فبراير 2019 نشر مركز الدراسات الأمنية، ومقره واشنطن، تقريرا مفصلا عن عمليات التأثير القطرية فى واشنطن، وحسب التقرير، منذ عام 2017، أدركت قطر الحاجة إلى مزيد من الدعم فى واشنطن - خاصة فى ظل المقاطعة العربية للإمارة الصغيرة على خلفية دعمها التنظيمات الإرهابية.

وقد توجت هذه العملية بنفوذ ناجح تم تحقيقه بأموال قطرية من قِبل جماعات الضغط والوكلاء الأمريكيين، وخاصة مجموعات مثل Stonington Strategies، التى يديرها جوى اللحام ونيك موزين نائب رئيس الموظفين السابق لدى السيناتور تيد كروز. لقد حصلوا على حوالى 7 ملايين دولار من المال القطري.

وحسب مركز الدراسات الأمنية، فإن 7 ملايين دولار هى مجرد جزء صغير من الأموال التى تعترف قطر بـ إنفاقها على جماعات الضغط سنويا. تذهب معظم هذه الأموال إلى شراء شركات العلاقات العامة المعتادة والحملات الإعلانية ومشغلى الوسائط، وأعضاء الكونجرس السابقين والجنرالات والموظفين السابقين الذين لعبوا دورا كبير فى فتح أبواب المكاتب الرئيسية للأشخاص المؤثرين داخل واشنطن العاصمة


قطر

امريكا

حمد بن خليفة

تسريب لأمير قطر السابق

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