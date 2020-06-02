تسريب جديد لأمير قطر السابق للتحريض ضد السعودية دخل أمريكا.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

نشر المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. حسب التسريب الصوتى يؤكد حمد بن خليفة آل ثانى على مسؤوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.

وطالب الهيل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر فى انتخابات أمريكا، على حد وصف الهيل.

تسريب: حمد بن خليفة ال ثاني يؤكد وعلى مسؤوليته ان الديمقراطيين سيؤذون #السعودية لذلك يعول نظام #قطر عليهم كثيرا!



على الرئيس الأمريكي @realDonaldTrump فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامه المتعاونه مع #قطر فالتوجه القطري هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر في انتخابات #امريكا pic.twitter.com/0ItnRDG484 — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) June 1, 2020