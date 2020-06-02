

وقال قوجا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) -: "سجلنا 786 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19) بعد إجراء 32 ألف و325 اختبارا ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 16555".



وأضاف: "بلغ إجمالي الوفيات بوباء كورونا 4585 بعد تسجيل 22 حالة وفاة" مشيرا إلى أن: "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ، قد بلغ 129 ألف و921 بعد تعافي 974 مصابا".



ولفت قوجا إلى انخفاض عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة موضحا: "يوجد حاليا 633 مصابا في وحدات العناية المركزة و271 آخرين موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعية