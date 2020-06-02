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ترامب: سأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:55 ص
ترامب: سأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، موضحا أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال خطابه في البيت الأبيض، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وفى وقت سابق قال براين بينيت ، مراسل مجلة تايم ، "في الساعة 5:05 مساءا ، أحصيت 9 شاحنات عسكرية تحمل جنودًا يرتدون زيًا مدبوغًا وخوذات تنطلق من شارع 17 في أراضي البيت الأبيض".

قضى دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من يوم الاثنين في دعوة قادة الدولة والمحليين إلى "السيطرة" على شوارع مدنهم مع وحدات الحرس الوطني والشرطة لردع جيوب التخريب والنهب التي ميزت العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وشدد الرئيس في مكالمة هاتفية مع الحكام يوم الإثنين على حقيقة أنه يركز أكثر على الحفاظ على رسالة القانون والنظام منه على التعاطف مع الجماهير غير العنيفة التي تحتج على وحشية الشرطة.

وقال ترامب للحكام: "يجب أن تهيمنون" بمعنى أن يكون لهم الكلمة الأعلى فى مسألة المظاهرات، قائلا  "إذا كنت لا تهيمن ، فأنت تضيع وقتك" ، مضيفا أنه يعتقد أن معظمهم "ضعيف".


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واشنطن

مظاهرات

البيت الأبيض

ترامب

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