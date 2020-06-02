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تراجع وفيات كورونا فى إيطاليا والحصيلة خلال 24 ساعة 55 حالة فقط

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:19 م
تراجع وفيات كورونا فى إيطاليا والحصيلة خلال 24 ساعة 55 حالة فقط كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 60 حالة في إحصائية أمس الاثنين، استمرارا لتراجع المعدل اليومي لضحايا الوباء في البلاد، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، حذر الرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، اليوم، الثلاثاء، من أن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، "لم تنته بعد" فى إيطاليا، وذلك في كلمة بمناسبة العيد الوطني، مثنياً على "وحدة" بلاده في مواجهة الوباء.

وتجرى احتفالات عيد الجمهورية الإيطالية الواقع في 2 يونيو هذا العام وسط "مشاعر من عدم اليقين وأسباب تدعو للأمل"، وفق ماتاريلا، فيما تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 33500 شخص في البلاد ويبدو أنه بات تحت السيطرة حالياً.
 
وونقلت قناة فرانس 24 عن ماتاريلا تحذيره من أن "الأزمة لم تنته بعد وعلى المؤسسات كما المواطنين أن يتعاملوا مع نتائجها والصدمات التي تسبب بها".
 
واعتبر ماتاريلا أن "إيطاليا أظهرت في هذه الأزمة وجهها الأفضل"، معرباً عن "فخره" ببلده ومثنياً على "الوحدة المعنوية" بين الإيطاليين بمواجهة الفيروس، هذا "العدو الخفي".
 
وتعهد بأن تكون روح الوحدة تلك "محركاً للنهضة".
 

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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