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تحويل 7 حالات إصابة بكورونا من الحجر الصحى بقها إلى المدن الجامعية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:53 م
تحويل 7 حالات إصابة بكورونا من الحجر الصحى بقها إلى المدن الجامعية مستشفى الحجر الصحي بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحويل 7 حالات إصابة بالفيروس من المستشفى للمدن الجامعية، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم، تمهيدا لاستقبال حالات إصابة جديدة بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها، فى بيان له، أنه بتحويل 7 حالة جدد صباح اليوم الثلاثاء، للمدن الجامعية لاستقرار حالتهم ليرتفع إجمالى أعداد المحولين للمدن الجامعية  193 حالة.

وأوضح، أنه تم خروج 244 حالة تعافٍ من المستشفى حتى مساء الأحد الماضي، حيث إن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


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الحجر الصحي بقها

عزل قها

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فيروس كورونا

مستشفى قها

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