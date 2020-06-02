تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات ومصادرة 2111 شيشة خلال الحظر بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال فترة الحظر بداية من 16 مارس وحتى نهاية شهر مايو الماضى، أسفرت عن تحرير 4110 محاضر نظافة واشغالات، ومصادرة 2111 شيشة بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 3164 محلا وأسواق، و 190 قاعة أفراح، و 693 مقهي، و 503 مطعم، و 120 محال ألعاب إلكترونية، و 422 حضانة بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد رحمي، مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة يوميا فى اطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وذلك ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

من ناحية أخرى شن حى ثان طنطا بمحافظه الغربيه برئاسه الدكتور محمود عيسى رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بعد ورود عدد كبير من الشكاوى بتراكم القمامة بمناطق الحى، بمشاركة معدات جهاز النظافه بالحى ومجلس المدينة.

واستهدفت الحملة منطقة شارع أحمد عبد الرحيم من شارع 25 وشارع المقابر، ومنطقة النسيجية ضمن الحملات اليومية المقرر تنفيذها بأعمال النظافة والكنس ورفع الاتربة والتطهير ورفع جميع نقاط تجميع القمامة بنطاق الحى وتم رفع اكثر من 120طن قمامة، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

من ناحيه اخرى واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، عن تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 597 متر بمركز طنطا وحى اول وثان طنطا وحى اول المحلة الكبرى ومركز قطور، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد على اراضى زراعية على مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء على مساحة 590 متر، و 17 قرار ازالة تعديات على املاك الدولة على مساحة 1610 متر بمركز سمنود