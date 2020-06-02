اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات ومصادرة 2111 شيشة خلال الحظر بالغربية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:15 م
تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات ومصادرة 2111 شيشة خلال الحظر بالغربية نتائح الحملات بالغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان له، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال فترة الحظر بداية من 16 مارس وحتى نهاية شهر مايو الماضى، أسفرت عن تحرير 4110 محاضر نظافة واشغالات، ومصادرة 2111 شيشة بمدن ومراكز المحافظة.

 

وأضاف أنه تم غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 3164 محلا وأسواق، و 190 قاعة أفراح، و 693 مقهي، و 503 مطعم، و 120 محال ألعاب إلكترونية، و 422 حضانة بمراكز ومدن المحافظة.

 

وأكد رحمي، مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة يوميا فى اطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وذلك ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

 

من ناحية أخرى شن حى ثان طنطا بمحافظه الغربيه برئاسه الدكتور محمود عيسى رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بعد ورود عدد كبير من الشكاوى بتراكم القمامة بمناطق الحى، بمشاركة معدات جهاز النظافه بالحى ومجلس المدينة.

 

واستهدفت الحملة منطقة شارع أحمد عبد الرحيم من شارع 25 وشارع المقابر، ومنطقة النسيجية ضمن الحملات اليومية المقرر تنفيذها بأعمال النظافة والكنس ورفع الاتربة والتطهير ورفع جميع نقاط تجميع القمامة بنطاق الحى وتم رفع اكثر من 120طن قمامة، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

 

من ناحيه اخرى واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

 

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، عن تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 597 متر بمركز طنطا وحى اول وثان طنطا وحى اول المحلة الكبرى ومركز قطور، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد على اراضى زراعية على مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء على مساحة 590 متر، و 17 قرار ازالة تعديات على املاك الدولة على مساحة 1610 متر بمركز سمنود

 

 


أخبار عاجلة

محافظ الغربية

حظر التجوال

محاضر نظافه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة