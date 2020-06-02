تحرير 2968 مخالفة متنوعة في حملة لمرور الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن الحملات لضبط المخالفين من قائدي السيارات والدراجات البخارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. أسفرت حملة عن تحرير 2968 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتركيب زجاج فاميه، وقيادة بدون ترخيص. كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مواقف عشوائية، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز مركبات توك توك مخالفة. ومن جانب آخر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.