اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس فلاح 15 يوماً لتعديه على مدرس بكفر الشيخ

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:25 م
تجديد حبس فلاح 15 يوماً لتعديه على مدرس بكفر الشيخ حبس - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

  جدد قاضي المعارضات بمحكمة مركز كفر الشيخ، حبس فلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل مدرسة لغة إنجليزية، أثناء مشاجرة بين عائلتهما بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الناصرية دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما، أسفرت عن إصابة "ياسر م.ف - 43 سنة"، مدرس لغة إنجليزية بالأزهر الشريف، نتيجة التعدي عليه من الطرف الآخر، بعدة ضربات بالرأس.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، إلى القرية، وجرت السيطرة على الوضع هناك، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتي المجني عليه وإحدى عائلات جيرانهم، لخلافات الجيرة، ما دفع أفراد الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول معلم الأزهر واستعانتهم بآخرين حملوا أدوات حادة.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى الفتح التخصصي بمدينة كفر الشيخ ، وتبينت إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما تطلب تدخل جراحي لوقف النزيف، وإصلاح عظم الجمجمة، ومدة علاجه أكثر من 21 يومًا.

بسؤال المجني عليه اتهم كل من  "محمد.إ.ا"، 46 سنة، فلاح، وابن عمه "هاني.ش.ا"، 40 سنة، فلاح، بالتعدي عليه وآخرين حاملين  كواريك وفؤس ، على رأسه ، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي، والقي القبض على المتهم الأول، تحرر المحضر رقم 5357 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة جرى حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على  محكمة مركز كفر الشيخ، جددت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مدرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة