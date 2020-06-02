تجديد حبس فلاح 15 يوماً لتعديه على مدرس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مركز كفر الشيخ، حبس فلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل مدرسة لغة إنجليزية، أثناء مشاجرة بين عائلتهما بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الناصرية دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما، أسفرت عن إصابة "ياسر م.ف - 43 سنة"، مدرس لغة إنجليزية بالأزهر الشريف، نتيجة التعدي عليه من الطرف الآخر، بعدة ضربات بالرأس.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، إلى القرية، وجرت السيطرة على الوضع هناك، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتي المجني عليه وإحدى عائلات جيرانهم، لخلافات الجيرة، ما دفع أفراد الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول معلم الأزهر واستعانتهم بآخرين حملوا أدوات حادة.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى الفتح التخصصي بمدينة كفر الشيخ ، وتبينت إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما تطلب تدخل جراحي لوقف النزيف، وإصلاح عظم الجمجمة، ومدة علاجه أكثر من 21 يومًا.

بسؤال المجني عليه اتهم كل من "محمد.إ.ا"، 46 سنة، فلاح، وابن عمه "هاني.ش.ا"، 40 سنة، فلاح، بالتعدي عليه وآخرين حاملين كواريك وفؤس ، على رأسه ، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي، والقي القبض على المتهم الأول، تحرر المحضر رقم 5357 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة جرى حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على محكمة مركز كفر الشيخ، جددت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.