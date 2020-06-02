اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى المرج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:58 م
تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى المرج محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيق

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلًا من سحر. أ، 48 سنة، ربة منزل (متوفية أثر إصابتها ب 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها حسام أ، 25 سنة، عاطل توفى أثر إصابته ب 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبةـ تم نقله لمستشفى اليوم الواحد. بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى شادى ص، والمقيم طرف والده وطليق المجنى عليها ويدعى ص. ح، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص أخر تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


المرج

المتهم بقتل طليقته وشقيقها

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة