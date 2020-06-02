تايلاند تسجل حالة إصابة وحالة وفاة جديدتين بفيروس كورونا

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجلت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة اليوم الثلاثاء.

وقال تاوسين ويسانيوتين وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة. وتماثل 2966 مريضا للشفاء من المرض.

وكان قد أكد رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند، عن اتخاذهم كافة التدابير اللازمة من أجل فتح باب السياحة للأجانب في شهر يوليو المقبل، وتحديداً في الأول منه حيث تناقلت تصريحاته العديد من الوكالات والمواقع العالمية، وذلك بعدما أكد أنهم حددوا الأول من شهير يوليو كموعد لإنهاء جميع عمليات الإغلاق للأنشطة التجارية والسياحية، وبالتالي بات بإمكان البلاد حسبما ذكر التقرير المنشور في موقع "ميرور" استقبال السياح الأجانب مع اتباع قواعد السلامة الصحية.