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تاجر يشرع فى قتل زميله خلال مشاجرة ببنها فى القليوبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 م
تاجر يشرع فى قتل زميله خلال مشاجرة ببنها فى القليوبية مشاجرة - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه

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شرع تاجر فاكهة فى ذبح زميله في سوق الجملة بمدينة بنها، إثر مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة، وفر المتهم هاربا،  وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه، وتولت النيابة العامة التحقيق. حيث كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية، بلاغا من الأهالي  بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها.

 
انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "ا ر  ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة،  بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ، فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا إنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة، طعن على إثرها الأول، الثاني بسنجة في رقبته وفرا هاربا.
 
وتم نقل المصاب للمستشفي وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم ،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 


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