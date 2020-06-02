تاجر يشرع فى قتل زميله خلال مشاجرة ببنها فى القليوبية

انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "ا ر ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة، بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ، فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا إنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة، طعن على إثرها الأول، الثاني بسنجة في رقبته وفرا هاربا.

وتم نقل المصاب للمستشفي وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم ،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.