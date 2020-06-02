اليوم السابع
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تأجيل قضية المتهمين بجلب 2 طن هيروين بالبحر الأحمر لجلسة 8 أغسطس لسماع الشهود

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:26 م
تأجيل قضية المتهمين بجلب 2 طن هيروين بالبحر الأحمر لجلسة 8 أغسطس لسماع الشهود محكمه ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجلت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر وعضوية كل من المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، تأجيل محاكمة 6 باكستانين الجنسية وايراني، و2 مصريين متهمين  بجلب أكثر من 2 طن هيروين من خلال مياه البحر الأحمر الاقليمية، قيمتها 2 مليار  جنيه، لجلسة 8 أغسطس المقبل، لسماع باقي شهود الإثبات في الواقعة.

 

كانت تمكنت الأجهزة الامنية في ابريل من العام الماضي من ضبط أحد التشكيلات العصابية الخطرة بعد قيامها بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.

 

ورصدت الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا 7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

 

وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو جراما و 99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو جراما ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا، 4هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 2 مليار وخمسين مليون جنيه.

 


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