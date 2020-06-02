بوتين يمنح طفلاً قبلة على الهواء في اجتماع العائلات صاحبة وسام الأبوة.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طفلاً، قبلة على الهواء خلال اجتماع في يوم حماية الطفل العالمى، حيث التقى عن طريق الفيديو كونفرانس مع العائلات التي منحت وسام الأبوة.

وذكر موقع سبوتنيك نيوز، عبر موقعها الإلكترونى، أن الطفل الذى يدعى قاسيا، يبلغ من العمر 3 أعوام، كان يتحدث بصوت عالٍ خلال الاجتماع، بينما كان أبوه يحمله في حضنه خلال الاجتماع إلى أن الطفل أصر على تحية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اللقاء، حيث جلس يردد قائلاً: "مرحبًا.. مرحبًا.. شكرًا شكرًا".

وأوضح التقرير، أن الطفل كان لديه رغبة عارمه في التحدث مع الرئيس الروسى خلال الاجتماع، الامر الذى جعله يقوم بالرد عليه من خلال إعدائه قبلة على الهواء خلال الاجتماع.





من جانب آخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أقر وثيقة إستراتيجية اليوم الثلاثاء تصنف تطوير ونشر أسلحة مضادة للصواريخ وأسلحة هجومية فى الفضاء كأحد التهديدات العسكرية الرئيسية للبلاد.

ونشرت الوثيقة التي تشرح السياسة الروسية المتعلقة بالردع النووي على الإنترنت في وقت يشوب فيه التوتر علاقات روسيا بالولايات المتحدة فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة بسبب خلاف على مستقبل معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاق مهم يضع قواعد للترسانات النووية لدى البلدين.