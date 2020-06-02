بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. المتاحف الوطنية فى اليابان تفتح أبوابها

من جانبه، قال ريتسوكو كوروكاوا ، 70 عاما، وهو أحد الزوار الذين كانوا يأتون إلى المتحف في كثير من الأحيان لحضور معارض خاصة قبل تفشي الوباء "أنا سعيد لوجودي هنا اليوم".

كما أعيد افتتاح المتاحف الوطنية في محافظتي كيوتو ونارا غرب اليابان ومحافظة فوكوكا الجنوبية الغربية أمام الجمهور بتدابير مضادة ضد (كوفيد-19).

وتطلب جميع المتاحف من الزوار ارتداء قناع للوجه وفحص درجة حرارتهم عند المدخل لضمان عدم إصابة الزائرين بالحمى.



وكانت وزارة الصحة اليابانية، بدأت أمس الاثنين، فى اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"الاثنين، أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة طوكيو ومياجي، وستتبعها أوساكا بعد غد الأربعاء.