بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. المتاحف الوطنية فى اليابان تفتح أبوابها

فتحت المتاحف الوطنية فى طوكيو وثلاث مناطق أخرى فى اليابان أبوابها مجددا اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستأنف متحف طوكيو الوطني عرض بعض معروضاته حيث قام الزوار بحجز التذاكر عبر الإنترنت مقدما. إذ تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل المتحف للحد من عدد الزوار ومنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
من جانبه، قال ريتسوكو كوروكاوا ، 70 عاما، وهو أحد الزوار الذين كانوا يأتون إلى المتحف في كثير من الأحيان لحضور معارض خاصة قبل تفشي الوباء "أنا سعيد لوجودي هنا اليوم".
كما أعيد افتتاح المتاحف الوطنية في محافظتي كيوتو ونارا غرب اليابان ومحافظة فوكوكا الجنوبية الغربية أمام الجمهور بتدابير مضادة ضد (كوفيد-19).
وتطلب جميع المتاحف من الزوار ارتداء قناع للوجه وفحص درجة حرارتهم عند المدخل لضمان عدم إصابة الزائرين بالحمى.
وكانت وزارة الصحة اليابانية، بدأت أمس الاثنين، فى اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"الاثنين، أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة طوكيو ومياجي، وستتبعها أوساكا بعد غد الأربعاء.
وتأمل الحكومة اليابانية في معرفة العدد التقريبي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض من اختبارات الدم لـ 3 آلاف من السكان الذين تم اختيارهم عشوائيًا والذين تبلغ أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر في كل محافظة.
ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.
وسجلت اليابان أكثر من 17500 حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 900 حالة وفاة، فيما رفعت الحكومة حالة الطوارئ بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وشهدت طوكيو ومحافظة فوكوكا زيادة في عدد حالات الإصابة في الأيام الأخيرة، لكن الحكومة قالت إن ليس لديها خطة فورية لوضع المناطق تحت إعلان حالة الطوارئ مجددا.
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