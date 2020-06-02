اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. المتاحف الوطنية فى اليابان تفتح أبوابها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:57 ص
بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. المتاحف الوطنية فى اليابان تفتح أبوابها فريق طبى لمكافحة كورونا
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت المتاحف الوطنية فى طوكيو وثلاث مناطق أخرى فى اليابان أبوابها مجددا اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستأنف متحف طوكيو الوطني عرض بعض معروضاته حيث قام الزوار بحجز التذاكر عبر الإنترنت مقدما. إذ تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل المتحف للحد من عدد الزوار ومنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

من جانبه، قال ريتسوكو كوروكاوا ، 70 عاما، وهو أحد الزوار الذين كانوا يأتون إلى المتحف في كثير من الأحيان لحضور معارض خاصة قبل تفشي الوباء "أنا سعيد لوجودي هنا اليوم".

كما أعيد افتتاح المتاحف الوطنية في محافظتي كيوتو ونارا غرب اليابان ومحافظة فوكوكا الجنوبية الغربية أمام الجمهور بتدابير مضادة ضد (كوفيد-19).
وتطلب جميع المتاحف من الزوار ارتداء قناع للوجه وفحص درجة حرارتهم عند المدخل لضمان عدم إصابة الزائرين بالحمى.

وكانت وزارة الصحة اليابانية، بدأت أمس الاثنين، فى اختبار نحو 10 آلاف شخص بحثا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا، فى محاولة لفهم نطاق العدوى بشكل أفضل، حيث تستعد اليابان لظهور محتمل للإصابات مجددا بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"الاثنين، أن الاختبارات التي تبحث عن بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي استجابة للعدوى قد بدأت في العاصمة طوكيو ومياجي، وستتبعها أوساكا بعد غد الأربعاء.

وتأمل الحكومة اليابانية في معرفة العدد التقريبي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض من اختبارات الدم لـ 3 آلاف من السكان الذين تم اختيارهم عشوائيًا والذين تبلغ أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر في كل محافظة.
ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.

وسجلت اليابان أكثر من 17500 حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 900 حالة وفاة، فيما رفعت الحكومة حالة الطوارئ بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وشهدت طوكيو ومحافظة فوكوكا زيادة في عدد حالات الإصابة في الأيام الأخيرة، لكن الحكومة قالت إن ليس لديها خطة فورية لوضع المناطق تحت إعلان حالة الطوارئ مجددا.

 


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

تفشى فيروس كورونا

فتح المتاحف فى اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة