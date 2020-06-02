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بعد أسبوعين من الفحوصات المكثفة.. الصين تكتشف 300 إصابة فقط بكورونا فى ووهان

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:19 م
بعد أسبوعين من الفحوصات المكثفة.. الصين تكتشف 300 إصابة فقط بكورونا فى ووهان ووهان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن السلطات الصينية اكتشفت 300 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد، خلال أسبوعين من الفحوصات المكثفة في مدينة ووهان بؤرة تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث تم إطلاق برنامج الفحوصات في ووهان، تخوفا من موجة ثانية من الوباء، إثر ظهور إصابات جديدة للمرة الأولى بعد إعادة فتح المدينة في أبريل عقب إغلاق لأكثر من شهرين.

وتم إجراء نحو نصف مليون فحص على أكثر من 9,8 مليون شخص من إجمالي 11 مليون نسمة عدد سكان المدينة، بين 14 مايو والأول من يونيو، وأظهرت إيجابية الفحوصات لـ300 شخص لم تظهر عليهم أي أعراض كورونا، ولم تظهر النتائج انتقال العدوى من مصابين لا تبدو عليهم الأعراض إلى آخرين.

ورصدت سلطات المدينة عددا محدودا من الإصابات التي لا تظهر عليها عوارض في معظم أيام حملة الفحص، والتي وصفت في بادئ الأمر بـ"معركة حاسمة" لعشرة أيام، لكنها لم تفد عن أي إصابات من دون عوارض للمرة الأولى وكلفت حملة الفحص حكومة المدينة قرابة 900 مليون يوان وتفيد الأرقام الرسمية في الدولة التي تعد 1,4 مليار نسمة، عن وفاة 4634 شخصا، غالبيتهم في ووهان، وهي حصيلة أدنى بكثير عن مثيلاتها في دول أصغر حجما.


كورونا

ووهان

فحوصات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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