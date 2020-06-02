اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:27 م
خالد صلاح
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برنامج الغذاء العالمى يرسل مساعدات لـ121 دولة لدعم الحكومات فى مواجه كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:25 م
برنامج الغذاء العالمى يرسل مساعدات لـ121 دولة لدعم الحكومات فى مواجه كورونا مصاب وفريق طبى لمكافحة كورونا
جنيف (أ ش أ)

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قال برنامج الغذاء العالمى إنه قام بارسال أكثر من 10 الاف متر مكعب من المساعدات الإنسانية والطبية إلى 121 دولة لدعم الحكومات والشركاء الصحيين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأشارت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العذاء العالمى اليزابيث بيرس فى مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف ، إلى أن هذة الشحنات معدات الحماية الشخصية والقفازات والاثواب واجهزة التهوية ومجموعات ادوات الطوارئ الصحية وغيرها اضافة الى المعدات اللوجستية .

وأضافت المتحدثة، أن المنظمة تقوم ايضا بتقديم خدمات نقل الركاب جوا للعاملين فى المجال الإنساني والمجال الصحي إلى المناطق التى لاتتوفر فيها خيارات تجارية امنة حيث انطلقت اول رحلة اقليمية للمنظمة امس من أديس ابابا الى محاور اكرا الاقليمية واشارت المتحدثة الى انه منذ انطلاق هذة الخدمة فى اول مايو فقد تم نقل اكثر من الف شخص الى 26 وجهة وكافة انحاء أفريقيا واسيا والشرق الأوسط حيث سيتم توسيع الخدمة الى امريكا اللاتينية قريبا .

 


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