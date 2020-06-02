اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 17 مليون جنيه.. إنشاء وحدة قلب مفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:12 م
بتكلفة 17 مليون جنيه.. إنشاء وحدة قلب مفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية مستشفى جمال عبد الناصر
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مستشفى جمال عبد الناصر، التابعة للتأمين الصحى بالإسكندرية، إنشاء وحدة القلب المفتوح بالمبنى الرئيسى بمستشفى جمال عبد الناصر بتكلفة 17 مليون جنيه. 

وأشارت مستشفى جمال عبد الناصر فى بيان لها اليوم، إلى أن تم إسناد وحدة القلب المفتوح بالدور الخامس بالمبنى الرئيسى إلى الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى 17 مليونا و712 ألف جنيه، وفق ما نصت علية المادة (78) من القانون رقم 682 لسنة 2018 بقرار وزير المالية واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعاقدات.

وكانت مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، قد أعلنت أمس عن إجراء جراحة عاجلة لمريض بفيروس كورونا، وذلك فى إطار إلتزام الطاقم الطبى وأداء دور الفريق الطبى وتفانيه فى العمل.

ولفتت مستشفى جمال عبد الناصر إلى أنه تم إجراء جراحة عاجلة "قرحة فى معدة متفجرة" لمريض، من خلال فريق عمل عمليات" أ "، وتم نقله للعناية المركزة بعد الجراحة، وأعضاء الفريق الطبى للجراحة هم دكتورة شيماء غراب، دكتور رامى زايد، دكتور نيرمين وهبه، دكتور أحمد جابر، وتمريض العمليات كلا من: محمد الخيال، أمل حسن، رشا سعيد، حورية بسيونى، مريم محمد ومعاون قسم العمليات حمدى منصور.

وأكدت إدارة المستشفى استقرار حالة المريض وتقدمت بالشكر إلى الفريق والطبى على الجهود المبذولة فى خدمة المرضى وحرصهم على العطاء والتضحية.

100680494_2662630934058333_8888583364810899456_n

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مستشفى جمال عبد الناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة