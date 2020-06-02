بتكلفة 17 مليون جنيه.. إنشاء وحدة قلب مفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مستشفى جمال عبد الناصر، التابعة للتأمين الصحى بالإسكندرية، إنشاء وحدة القلب المفتوح بالمبنى الرئيسى بمستشفى جمال عبد الناصر بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأشارت مستشفى جمال عبد الناصر فى بيان لها اليوم، إلى أن تم إسناد وحدة القلب المفتوح بالدور الخامس بالمبنى الرئيسى إلى الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى 17 مليونا و712 ألف جنيه، وفق ما نصت علية المادة (78) من القانون رقم 682 لسنة 2018 بقرار وزير المالية واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعاقدات.

وكانت مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، قد أعلنت أمس عن إجراء جراحة عاجلة لمريض بفيروس كورونا، وذلك فى إطار إلتزام الطاقم الطبى وأداء دور الفريق الطبى وتفانيه فى العمل.

ولفتت مستشفى جمال عبد الناصر إلى أنه تم إجراء جراحة عاجلة "قرحة فى معدة متفجرة" لمريض، من خلال فريق عمل عمليات" أ "، وتم نقله للعناية المركزة بعد الجراحة، وأعضاء الفريق الطبى للجراحة هم دكتورة شيماء غراب، دكتور رامى زايد، دكتور نيرمين وهبه، دكتور أحمد جابر، وتمريض العمليات كلا من: محمد الخيال، أمل حسن، رشا سعيد، حورية بسيونى، مريم محمد ومعاون قسم العمليات حمدى منصور.

وأكدت إدارة المستشفى استقرار حالة المريض وتقدمت بالشكر إلى الفريق والطبى على الجهود المبذولة فى خدمة المرضى وحرصهم على العطاء والتضحية.