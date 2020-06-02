بالاسم ورقم الجلوس ..محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 99.73 %

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح 99,73 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 91%.
أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ عددهم 53 ألف و 705 طالب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 الف و 352 طالباً وطالبةً، وبلغ عدد الناجحين 53 الف و 206 طالباً وطالبةً بنسبة نجاح 99,73%.
ونوه المحافظ ، الى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ عددهم 325 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومعان، بواقع 297 طالباً وطالبة بمدارس العربي منهم 173 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و117 طالباً وطالبة بالمدارس الخاصة، و7 طلاب معان، وبمدارس اللغات بلغ الأوائل 28 طالباً وطالبة منهم 12 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و16 طالباً وطالبة بالمدارس الخاصة.
ووجه محافظ الفيوم ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحا أن نظام التعليم الجديد يسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، ومشيرًا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.
وأشار محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99,96 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99,93 %، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99,90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99,71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99,58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99,52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99,43%.
ويمكنك التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالى :
http://Fayoum-edu.tk
أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ عددهم 53 ألف و 705 طالب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 الف و 352 طالباً وطالبةً، وبلغ عدد الناجحين 53 الف و 206 طالباً وطالبةً بنسبة نجاح 99,73%.
ونوه المحافظ ، الى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ عددهم 325 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومعان، بواقع 297 طالباً وطالبة بمدارس العربي منهم 173 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و117 طالباً وطالبة بالمدارس الخاصة، و7 طلاب معان، وبمدارس اللغات بلغ الأوائل 28 طالباً وطالبة منهم 12 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية، و16 طالباً وطالبة بالمدارس الخاصة.
ووجه محافظ الفيوم ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحا أن نظام التعليم الجديد يسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، ومشيرًا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.
وأشار محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99,96 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99,93 %، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99,90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99,71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99,58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99,52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99,43%.
ويمكنك التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالى :
http://Fayoum-edu.tk
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