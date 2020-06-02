اليوم السابع
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انقطاع المياه قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لمدة 9 ساعات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:11 م
انقطاع المياه قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لمدة 9 ساعات انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر غدا الاربعاء الموافق 3/6/2020 من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الخامسة فجر الخميس الموافق 4/6/2020 وذلك لاعمال تركيب 4 طلمبات بمحطة المياه المرشحة بعرب جهينة، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كان المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الضحى بالقليوبية، قد تابع في وقت سابق  إجراءات التعقيم والتطهير لجميع طوابق وغرف ديوان عام الشركة وجميع المقرات الرئيسيه للافرع وجميع المحطات التابعه للشركة قبل بدء عودة العاملين للعمل  عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الشركة في أول أيام العمل، موجهاً بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان  عام الشركة.

 وشدد المهندس مصطفى مجاهد،  علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات  للمواطنين، لافتاً إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل غدا الأحد ، علي أن يتم ارتداءها بشكل أجباري ، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل .وعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة.

واصدر تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بمداومه توفير كحول إيثيلي بتركيز ٧٠٪؜ للعاملين وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لجميع الافرع ومراكز خدمة العملاء لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

 

 


انقطاع المياه

شركه مياه القليوبيه

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شبين القناطر

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