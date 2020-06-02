انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

يشهد اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

و شهد أمس الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما شهدت السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .