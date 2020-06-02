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بعد تقييم وكالة سلامة الطيران الأوروبية..

اليونان تشدد عمليات فحص المسافرين القادمين من المناطق "الخطرة"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:03 م
اليونان تشدد عمليات فحص المسافرين القادمين من المناطق "الخطرة" الشرطة اليونانية
كتب : أحمد علوى

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شددت اليونان التدابير الاحترازية ضد المسافرين القادمين من المناطق المصنفة بـ" منطقة خطرة"، وفقاً لتقييم وكالة سلامة الطيران الأوروبية، حيث شددت اليونان إجراءات فحص فيروس كورونا على المسافرين القادمين من تلك الوجهات.

ووفقاً لصحيفة لوسوار البلجيكية، يعتبر قرار الحكومة اليونانية ليس تعسفياً، حيث انها استندت بشكل أساسي إلى وثيقة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) التي وضعت قائمة بالمطارات الموجودة في المناطق المتضررة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وفي هذه القائمة ، التي يتم تحديثها بانتظام ، تعتبر جميع المطارات البلجيكية منطقة خطر.

ومن المقرر ان يخضع المسافرون الذين لا يأتون من منطقة الخطر لعمليات فحص عشوائية عند الوصول ،إلا ان الإختبارات إلزامية ومشددة إذا جاء المسافر من منطقة الخطر.

ووفقاً للوثيقة ،بعد قضاء ليلة في فندق معين (وقت معرفة النتيجة) ، سيتعين على المسافر عزل نفسه سبعة أيام (إذا كان الاختبار سلبيًا). من ناحية أخرى ، إذا كانت النتيجة إيجابية ، فسيتم وضع الشخص في حجر صحي خاضع للإشراف الطبي لمدة أسبوعين.

 


اليونان

كورونا

بلجيكا

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