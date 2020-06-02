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"الوقائع" تنشر قرار "الهجان" لتحديد قيمة المتر المسطح لتقنين الأوضاع بالعبور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:12 م
"الوقائع" تنشر قرار "الهجان" لتحديد قيمة المتر المسطح لتقنين الأوضاع بالعبور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية"، قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رقم 154 لسنة 2020، بشأن تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق مدينة العبور.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019؛ وعلى قرار المحافظة رقم 736 لسنة 2019؛ وعلى كتاب وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 152 + 4فى 22/1/2020 والجداول المرفقة به؛ وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 333 لسنة 2020.

وتضمن القرار تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق مدينة العبور، والتي بدأت في المناطق السكنية والتجارية والإدارية بالحي الأول من 850 جنيها للسكنى، و2000 جنيها للتجاري، والإدارى 1500 جنيها، وتبدأ في التوالي في الأحياء من الأول حتي التاسع، ثم في الحي الترفيهي 900 جنيها للسكنى، و1900 للتجاري، و1400 للتجارى، والنموذج العائلى 800 للسكنى، و1700 للتجارى، و1200 للإداري.

كما تضمن القرار تحرير سعر المتر المسطح للمناطق الصناعية، "أ" 500 جنيه، "ب" 450 جنيه،  "ج" 450 جنيه، والمنطقة الصناعية الشمالية 500 جنيها، والمنطقة الصناعية الغربية 500 جنيها، وخدمات المنطقة الصناعية "تجارى 2000 جنيها، وخدمات المنطقة الصناعية إدارى 900 جنيه، وكذلك تحديد أسعار المتر للمباني ذات الطابع الخاص.

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