اليوم السابع
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الهيل يكشف تسريبا صوتيا جديدا لتوجيه نظام الحمدين لسياسة قناة الجزيرة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:47 م
الهيل يكشف تسريبا صوتيا جديدا لتوجيه نظام الحمدين لسياسة قناة الجزيرة قناة الجزيرة
كتب محمد شعلان

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نشر خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث والتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التي يزعمون عدم توجيههم لسياساتها، وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب. دليل صارخ على اشراف الحمدين  المباشر على قناة الجزيره وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلاليه وعلى لسان الحمدين أيضا".

وأضاف خالد الهيل، في تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل في عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التي تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.

 

وفي وقت سابق، نشر المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. حسب التسريب الصوتى يؤكد حمد بن خليفة آل ثانى على مسؤوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.

 

وطالب الهيل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر فى انتخابات أمريكا، على حد وصف الهيل.

 

جدير بالذكر أن فى فبراير 2019 نشر مركز الدراسات الأمنية، ومقره واشنطن، تقريرا مفصلا عن عمليات التأثير القطرية فى واشنطن، وحسب التقرير، منذ عام 2017، أدركت قطر الحاجة إلى مزيد من الدعم فى واشنطن - خاصة فى ظل المقاطعة العربية للإمارة الصغيرة على خلفية دعمها التنظيمات الإرهابية.

 

وقد توجت هذه العملية بنفوذ ناجح تم تحقيقه بأموال قطرية من قِبل جماعات الضغط والوكلاء الأمريكيين، وخاصة مجموعات مثل Stonington Strategies، التى يديرها جوى اللحام ونيك موزين نائب رئيس الموظفين السابق لدى السيناتور تيد كروز. لقد حصلوا على حوالى 7 ملايين دولار من المال القطري.


قناة الجزيرة

تسريب صوتى

نظام الحمدين

قطر

امير قطر

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