نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 8171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و204 حالات وفاة فى الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (تايم أوف إنديا) الهندية على موقعها الإلكترونى أن عدد الحالات ارتفع إلى 198706 حالات في البلاد بينما وصل عدد الوفيات إلى 5598 حالة.

وأفاد مكتب حاكم دلهي أنيل بيجال اليوم بأن 13 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس في المكتب الواقع في راج نيواس مارج بعد خضوع جميع الموظفين للاختبارات.

وكان موقع روسيا اليوم، ذكر أن طابور من سيارات الإسعاف وقف خارج محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي أمس الإثنين مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما قالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد حالات الإصابة في الهند تجاوز 190 ألفا لتتخطى بذلك فرنسا وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت الهند ما يزيد على 5000 حالة وفاة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين بدون عمل، وفي نيجامبود غات الواقعة على ضفاف نهر يامونا، قال أقارب متوفين جراء فيروس كورونا وموظفون، إن نقص المهنيين الطبيين المدربين على التعامل مع جثث الضحايا أدى إلى عمليات تأخير .

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الهندية الاثنين، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بـ 8392 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالى عدد المصابين إلى 190535حالة، وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية إن اجمالي عدد الوفيات ارتفع أيضا إلى 5394 حالة بعدما تم تسجيل 230 حالة جديدة.