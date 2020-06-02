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النيابة تطلب التحريات فى إصابة 3 فتيات فى حادث تصادم سيارة بمدينتى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:16 ص
النيابة تطلب التحريات فى إصابة 3 فتيات فى حادث تصادم سيارة بمدينتى حادث-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة إصابة 3  فتيات بمدينتى، وكشفت معاينة النيابة الأولية بأن سيارة يستقلها شاب كانت تسير بسرعة زائدة أسفر عن صدم الثلاث فتيات وإصابتهن بإصابات بالغة. وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها وتم نقل المصابات للمستشفى لتلقى العلاج . و بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول،  يفيد بقيام سيارة سوداء مسرعة بالاصطدام بـ 3 فتيات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط السيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يؤدى اتباعها لمنع وقوع الحوادث:  

1- تجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق لان السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتى تؤدى إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب و تزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

2- أنظر بعناية فى الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

3- لا تندفع مسرعاً في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر و هذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

4- أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران  مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير  فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

5- توقع التغييرات المفاجئة في السير لانه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة.

6- تعرف على المنطقة الغير مرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

7- خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين و اتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك.

8- خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة و راعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية؛ فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق.

 

 


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