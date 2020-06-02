اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:37 م
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النرويج تحث إسرائيل على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:09 م
النرويج تحث إسرائيل على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية رئيسة وزراء النرويج ايلنا سولبيرج
رويترز

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 حثت النرويج إسرائيل اليوم الثلاثاء على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وترأس النرويج لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والتي اجتمعت اليوم الثلاثاء لبحث خطة إسرائيل مد سيادتها للمستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة فيها.

وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي لرويترز بعد الاجتماع إن "أي خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السلام وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة بشكل مباشر للقانون الدولي".

وأضافت سوريدي أنها تحدثت اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي لحث إسرائيل على استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي التحركات المنفردة. وقالت "هذا سيقوض احتمال التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين".

 


النرويج

إسرائيل

الضفة الغربية

فلسطين

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