الممثل الإنمائى للأمم المتحدة: 500 ألف دولار من كندا لمواجهة كورونا بمصر

هند المغربى

أعربت راندا أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن شكرها لمساهمة كندا عبر سفارتها والتي بلغت 500 ألف دولار للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في مصر وذلك من خلال توفير المعدات الطبية الحرجة كما حددها وزارة الصحة والسكان المصرية بالتنسيق ووزارة التعاون الدولى.



سفارة كندا

حيث أعلنت السفارة الكندية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنها ستساهم بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لصالح البرنامج الإنمائي في مصر لشراء معدات التشخيص المطلوبة بشكل عاجل لدعم استجابة الأزمات لفيروس كورونا " كوفيد-19 " لافته إلى أن الغرض من هذا الشراء هو سد الفجوات الرئيسية التي حددتها وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة التعاون الدولى.