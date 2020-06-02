المفوضية الأوروبية تعتمد تعويض شركات السفر فى الدنمارك بـ97 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قواعد مساعدة الدولة في الاتحاد الأوروبي على خطة دنماركية تبلغ قيمتها حوالي 97 مليون يورو (725 مليون كرونة دنماركية) لتعويض مشغلي السفر عن الأضرار الناجمة عن إلغاء رحلات الطرود بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وقيود السفر اللاحقة التي تفرضها الحكومة الدنماركية.

وبموجب هذا المخطط يحق لشركات السفر الحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة لتعويض المستهلكين في حالة الإلغاء.

ويصرف التعويض، في شكل منح مباشرة تغطي ما يصل إلى 100٪ من الخسائر الموثقة المتعلقة بتفشي الفيروس التاجي سيتم منحه من قبل صندوق ضمان السفر الدنماركي وسيغطي الفترة من 26 يناير 2020 حتى 31 مايو 2020، وهو ما يتوافق مع الإطار الزمني الذي وضعت فيه الحكومة الدنماركية قيود السفر.

ووجدت اللجنة أن الإجراء الدنماركي سيعوض الأضرار المرتبطة مباشرة بتفشي الفيروس التاجي، ووجدت أيضًا أن التدبير متناسب، لأن التعويض المتوخى لا يتجاوز ما هو ضروري لإصلاح الضرر. لذلك خلصت المفوضية إلى أن المخطط يتماشى مع قواعد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي.