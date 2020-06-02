المدارس لطلاب الثانوى العام: تسجيل شعبة "علمى أو أدبى" للعام المقبل ضرورة

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدارس الثانوى إتاحة تسجيل رغبات طلاب الصف الأول الثانوى العام إلى الشعبتين العلمية والأدبية، كما تتيح المدارس أيضا لطلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية تحديد مصير التشعيب للعام المقبل 2020،2021" علمى علوم أو رياضة"، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اختيار الطالب للتشعيب.



وطالبت المدارس من طلاب الثانوى العام ضرورة تسجيل الراغبات سواء إلكترونيا على موقعها أو من خلال التوجه إلى المدرسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء كمامات وقفازات.



وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى يوم السبت 6 يونيو على الموقع الرسمى للوزارة محذرا من صفحات وروابط تروج لإعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى.



وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوي، والتى استمرت من 29 إبريل الماضى حتى 20 مايو الجارى.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا فى إتمام 10420000 امتحان الكترونى خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب فى منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.