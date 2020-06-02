اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:16 م
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المجلس الوطنى بالإمارات يناقش وضع خطط مع الحكومة لزيادة معدلات الإنجاب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:16 م
المجلس الوطنى بالإمارات يناقش وضع خطط مع الحكومة لزيادة معدلات الإنجاب المجلس الوطني الاتحادى
وكالات الأنباء

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طالبت النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، بوضع خطة وطنية تضمن زيادة معدلات الإنجاب للأسر الإماراتية، وعدم الاقتصار على إنجاب طفل إلى اثنين فقط، إضافة إلى خطة لتذليل العقبات أمام المقبلين على الزواج.

وقالت خلال سؤال برلماني موجه إلى وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد إن هناك دراسة تشير إلى انخفاض معدلات الإنجاب حيث رصد مستشفى لطيفة في دبي على سبيل المثال انخفاض المعدلات البالغة 3791 مولوداً في العام 2019 بنسبة 10% مقارنة بالعام 2015.

وعزت ناعمة الشرهان تراجع معدلات الإنجاب لدى الشباب المتزوجين حديثاً وقرار البعض بإنجاب طفل أو اثنين على الأكثر إلى ارتفاع تكاليف الزواج وتكاليف المعيشة وتأخر سن الزواج وانطلاق النساء في سوق العمل والرغبة في إثبات الذات مهنياً.

من ناحيتها وعدت حصة بنت عيسى بوحميد بمناقشة تلك المحاور مع الوزارات المتخصصة للخروج بمقترحات للمشكلة، مضيفة إن الحلول يتوجب عرضها على الشركاء لا سيما لحل موضوعات مثل تكلفة الزواج وتأخر سن الزواج وتوفير التأمين الصحي للأطفال.

وقالت الوزيرة إن عدد المستفيدين من منح الزواج في العام 2019 وصل إلى 2380 مواطناً بإجمالي 166 مليون درهم بزيادة 15% مقارنة بالعام 2018 وهي نسبة الدعم الأكبر منذ إنشاء صندوق الزواج.

ولفتت حصة بنت عيسى بوحميد إلى نشر فكرة الزواج الجماعي حيث جرى تنظيم 7 أعراس مجانية في العام الماضي إضافة إلى برنامج إعداد المقبلين على الزواج اجتماعياً واقتصادياً واستفاد منه نحو 5 آلاف مواطن من خلال 130 دورة متخصصة.

وأشارت إلى أنه تم تكثيف حملات دعم الأسر بتقديم استشارات فنية واجتماعية حيث قدمت 219 استشارة أسرية منذ بداية أزمة كورونا فقط.

 


الامارات

كورونا

فيروس كورونا

الزواج الجماعى

الانجاب

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