اليوم السابع
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الكويت تمنح إقامة مؤقتة لمدة 3 شهور للعمالة الوافدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:17 م
الكويت تمنح إقامة مؤقتة لمدة 3 شهور للعمالة الوافدة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، يؤكد  أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس خالد ناصر الصالح، أصدر قرارا بشأن منح إقامة مؤقتة : نص فى مادته الأولى جواز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من أول يوينو بحد أقصي لمدة 3 شهور، على أن تنتهى فى جميع الأحوال في 31 أغسطس 2020.

ونص علي أن بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت، علي متنهم جميعا 464 عاملا ، حيث تصل الرحلة الأولي 320 طيران الجزيزة إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم ، وعلي متنها145 عاملا ، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلي متنها 145 عاملا أيضا ، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00  وعلي متنها 174 عاملا لتصل إلي مطار مرسي علم ،  وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج. 

 

 


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