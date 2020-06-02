الكويت: تشكيل لجنة صحية عليا لكل ما يتعلق بكورونا وخطوات العودة للحياة الطبيعية

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شكّل وزير الصحة الكويتى الشيخ الكتور باسل الصباح، لجنة استشارية عليا، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحدد وزير الصحة الكويتى اختصاصات اللجنة، موضحا أنها تختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل الوزير ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودراسة الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل دول العالم فى مواجهة الفيروس، واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما حدد اختصاصات اللجنة، فى تلقى الاقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية، ومؤسسات المجتمع المدنى أو الأفراد، فيما يتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ودراستها، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، مع وضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية فى كل أجهزة الدولة، بما يتفق مع الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن قرار وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، نص على ان يرأس اللجنة استشارى أمراض باطنية وروماتيزم الدكتور خالد الجارالله، واستشارى التخدير والعناية المركزة الدكتور ابراهيم هادى نائبا، وعضوية كل من الدكتور خالد الصبيح، والدكتور خالد السعيد، والدكتور وليد الضاحي، والدكتورة رجاء دشتي، والدكتور عبيد الحربي، والدكتورة منى الأحمد، والدكتور محمد جمال والدكتورة سناء المطيري.