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القوى العاملة: استكمال صرف 163 مليون جنيه لـ 153 ألف عاملا بقطاع السياحة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:20 ص
القوى العاملة: استكمال صرف 163 مليون جنيه لـ 153 ألف عاملا بقطاع السياحة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتى تصل إلى 163 مليونا و140 آلاف و446 جنيها، لنحو 153 ألفا و898 عاملا يعملون في 1380 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من كوفيد - 19.
 
وأوضح أن إجمالى أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد  استكمال الصرف يتبقى 1420 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.
 
وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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