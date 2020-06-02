اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية بشمال سيناء توفر 100 ألف كمامة بسعر 250 قرشا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:35 ص
الغرفة التجارية بشمال سيناء توفر 100 ألف كمامة بسعر 250 قرشا تصنيع الكمامات - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء ، اليوم الثلاثاء، عن توفيرها 100 ألف كمامة طبية فى الصيدليات لبيعها للجمهور بسعر التكلفة 250 قرشا.

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تم اليوم تنفيذ مبادرة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بشمال سيناء. 

وأضاف أنه تم توفير عدد 100 ألف كمامة طبية بسعر التكلفة 2 جنيه ونصف للكمامة، وتم توزيعها على عدد كبير من الصيدليات بالمحافظة ، وتم اليوم توزيع  50 ألف كمامة على الصيدليات ، وسيتم توزيع الباقى تباعا.

وأشار إلى أنه سيتبع استقدام كميات مماثلة فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء على المواطنين لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقدمت الغرفة التجارية الشكر للصيدليات المشاركة فى المبادرة لتعاونهم فى تخفيف الأعباء على أهالى المحافظة.

وأوضح البيان أنه سيتم توفير كميات من الكمامات غدا فى صيدليات مناطق المساعيد وضاحية السلام وأبى صقل والشيخ زويد وبئر العبد.

من ناحيتهم واصل عددا من المتطوعين الشباب توزيع كمامات مجانا للأهالى فى مناطق وسط العريش وضاحية السلام والمساعيد.

كما أعلنت جمعيات أهلية عن انطلاق مبادرات لتوفير كمامات بسعر التكلفة وكمامات مجانية .

وانتهى شباب قرية الروضة بشمال سيناء، من تعقيم منشأت رياضية وأهلية وحكومية بالقرية. وقال موسى شميط، مدير مركز شباب شهداء الروضة، إن المبادرة نفذها فريق التطوع بالمركز ضمن أنشطة متواصلة تهدف للمشاركة فى حماية القرية وتنفيذ إجراءات الوقاية الاحترازية من وباء كورونا.

وأشار مدير مركز شهداء الروضة، إلى أن المبادرة تمت تنفيذًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبدأت تعقيم المركز والمنشآت الرياضية بالقرية، والمنشآت الحيوية الأخرى.

ولفت إلى أن حملات الوقاية ستتواصل لاحقا بعدد من المبادرات معربا عن تقديره للشباب المتطوعين من أبناء القرية وتشجيع الأهالى لهم.

وشهدت قريتى الخربة ونجيله بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، قيام متطوعين شباب بأعمال تطهير وتعقيم، لمنشآت رياضية وأهلية وأعلن مركز شباب الخربة، أنه تم الانتهاء من التعقيم الدورى لمنشآت مركز شباب الخربة، وهو تعقيم دورى للحفاظ على المواقع الرياضية.


شمال سيناء

العريش

كمامات

الغرفة التجارية بشمال سيناء

فيروس كورونا

نقابة الصيادلة

اخبار مصرية

توفير كمامات بشمال سيناء

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة