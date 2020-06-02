الغرفة التجارية بشمال سيناء توفر 100 ألف كمامة بسعر 250 قرشا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء ، اليوم الثلاثاء، عن توفيرها 100 ألف كمامة طبية فى الصيدليات لبيعها للجمهور بسعر التكلفة 250 قرشا.

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تم اليوم تنفيذ مبادرة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بشمال سيناء.

وأضاف أنه تم توفير عدد 100 ألف كمامة طبية بسعر التكلفة 2 جنيه ونصف للكمامة، وتم توزيعها على عدد كبير من الصيدليات بالمحافظة ، وتم اليوم توزيع 50 ألف كمامة على الصيدليات ، وسيتم توزيع الباقى تباعا.

وأشار إلى أنه سيتبع استقدام كميات مماثلة فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء على المواطنين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الغرفة التجارية الشكر للصيدليات المشاركة فى المبادرة لتعاونهم فى تخفيف الأعباء على أهالى المحافظة.

وأوضح البيان أنه سيتم توفير كميات من الكمامات غدا فى صيدليات مناطق المساعيد وضاحية السلام وأبى صقل والشيخ زويد وبئر العبد.

من ناحيتهم واصل عددا من المتطوعين الشباب توزيع كمامات مجانا للأهالى فى مناطق وسط العريش وضاحية السلام والمساعيد.

كما أعلنت جمعيات أهلية عن انطلاق مبادرات لتوفير كمامات بسعر التكلفة وكمامات مجانية .

وانتهى شباب قرية الروضة بشمال سيناء، من تعقيم منشأت رياضية وأهلية وحكومية بالقرية. وقال موسى شميط، مدير مركز شباب شهداء الروضة، إن المبادرة نفذها فريق التطوع بالمركز ضمن أنشطة متواصلة تهدف للمشاركة فى حماية القرية وتنفيذ إجراءات الوقاية الاحترازية من وباء كورونا.

وأشار مدير مركز شهداء الروضة، إلى أن المبادرة تمت تنفيذًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبدأت تعقيم المركز والمنشآت الرياضية بالقرية، والمنشآت الحيوية الأخرى.

ولفت إلى أن حملات الوقاية ستتواصل لاحقا بعدد من المبادرات معربا عن تقديره للشباب المتطوعين من أبناء القرية وتشجيع الأهالى لهم.

وشهدت قريتى الخربة ونجيله بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، قيام متطوعين شباب بأعمال تطهير وتعقيم، لمنشآت رياضية وأهلية وأعلن مركز شباب الخربة، أنه تم الانتهاء من التعقيم الدورى لمنشآت مركز شباب الخربة، وهو تعقيم دورى للحفاظ على المواقع الرياضية.