العنانى يستعين بعميد معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق كمستشار للسياحة المستدامة

كتبت آمال رسلان

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بالاستعانة بالدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

تخرجت الدكتورة نشوى من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها فى شركة ترافكو ثم ألتحقت بعد ذلك بالعمل الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعه مدينة السادات. وحصلت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان "التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحة الترفيهية". وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحة الخضراء. كما تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية.

كما قامت بالمشاركة كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية، ولها العديد من الأبحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلميه المحلية والدولية. وقام وزير السياحة والآثار بتعيين عدد من المستشارين له منذ توليه حقيبتى السياحة والاثار معا، وكان فى مقدمتها قرارا بتكليف ريهام وحيد الدين للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للترويج السياحي، كما أصدر مؤخرا قرار بالاستعانة بكل من طارق حسني للعمل مستشارا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، و ساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير.

كما أصدر عددا من القرارات المتتالية لشغل المناصب الفارغة فى هيئة تنشيط السياحة وعددا من الوظائف داخل ديوان الوزارة منها تكليف ماجد أبو سديرة للعمل رئيس الادارة المركزية للسياحة الدولية، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية.