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العربية: الجيش الليبى يقصف معسكر الرحبة بتاجوراء غرب طرابلس

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:16 ص
العربية: الجيش الليبى يقصف معسكر الرحبة بتاجوراء غرب طرابلس الجيش الليبى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الجيش الليبي يقصف معسكر الرحبة بتاجوراء غرب طرابلس.

وفى وقت سابق أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، أن أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب.

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات، مشيرا إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس.

وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبى تقوم بعملية لمنع العدو من التحرك أو المناورة.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب قد أكد المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية.

وأوضح المحجوب، ان ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا.

 

 


الجيش الليبى

ليبيا

احمد الممسارى

الإرهاب

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