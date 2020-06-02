العثور على رضيعة بجوارها عبوة لبن صناعى بمدخل عمارة فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

عثر مواطن مقيم منطقة البسينة ثان المحلة بمحافظة الغربية، على طفلة رضيعة ترتدى ملابسها كاملة ملقاة بمدخل إحدى العمارات السكنية بجوارها عبوة لبن صناعى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بعثور مواطن على طفلة رضيعة بمدخل عمارة سكنية، وبالفحص تبين أنها ترتدى ملابسها كاملة، وبجوارها عبوة لبن صناعى.

وانتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل الطفلة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.