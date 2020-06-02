اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطيران المدنى تخصص مستشفى لعلاج العاملين بالمنظومة حال الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:22 م
الطيران المدنى تخصص مستشفى لعلاج العاملين بالمنظومة حال الإصابة بكورونا الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
كتب ــ أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الطيران اليوم الثلاثاء فى بيان لها، أنه في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والإلتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبنائها، وبناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، تم توقيع بروتوكول بين مستشفي مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل فى حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة و إشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
 
وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن هذا البروتوكول يأتى تقديراً لأهمية العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدنى، حيث إنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسى لعجلة التنمية .
 
وأكد وزير الطيران على أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصراراً لاستعادة الطيران المدنى المصرى عافيته خلال وقت قريب .
 
 
 
 

وزارة الطيران

أخبار الوزارة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الطيران تعلن تسيير عدة رحلات لنقل العالقين بالخارج خلال أيام

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:25 م

تزامنا مع استمرار الرحلات الاستثنائية.. وزارة الطيران تواصل جهودها لمواجهة التداعيات المحتملة لكورونا.. إجراءات تعقيم مشددة بالمطارات وطائرات إجلاء المصريين .. الحجر الصحى يكثف الفحص الطبى على الركاب.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 01:59 م

وزارة الطيران تنظم 8 رحلات جوية لإعادة 1400 مصري من بيروت

الأحد، 31 مايو 2020 11:20 ص

وزير الطيران: تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بالمطارات والطائرات

الأحد، 24 مايو 2020 04:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة