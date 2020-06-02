وأضافت أنه تم تفجير عبوة ناسفة من قبل عناصر وحدات الهندسة كانت مزروعة على محور تقدم القوات.
وفى السياق ذاته، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في "كركوك" استهداف طيران التحالف الدولي موقعين ل"داعش " بوادي الشاي جنوب "كركوك" ما أدى إلى مقتل 13 ارهابيا في ضربتين جويتين.