تمكن الطيران العراقى من تدمير عربة وموقعين لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين، وذلك ضمن عمليات "أبطال العراق" التى بدأت صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه خلال عمليات "أبطال العراق - نصر السيادة" تمكنت قوات الطيران العراقي من تدمير عربة و"وكرين " إرهابيين لعصابات "داعش " الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين .
وأضافت أنه تم تفجير عبوة ناسفة من قبل عناصر وحدات الهندسة كانت مزروعة على محور تقدم القوات.
وفى السياق ذاته، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في "كركوك" استهداف طيران التحالف الدولي موقعين ل"داعش " بوادي الشاي جنوب "كركوك" ما أدى إلى مقتل 13 ارهابيا في ضربتين جويتين.
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