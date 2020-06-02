بغداد (أ ش أ)

تمكن الطيران العراقى من تدمير عربة وموقعين لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين، وذلك ضمن عمليات "أبطال العراق" التى بدأت صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه خلال عمليات "أبطال العراق - نصر السيادة" تمكنت قوات الطيران العراقي من تدمير عربة و"وكرين " إرهابيين لعصابات "داعش " الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين .