الطقس حول العالم.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمدن العربية والعالمية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء للمدن العربية والعالمية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، أما الرياح المعتدلة فتنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، وتنشط الرياح معتدلة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وفى القاهرة ستكون الحرارة العظمى 44 والصغرى 28

المدينة: 42، والصغرى 25

الرياض: 44 والصغرى 28

المنامة: 39 والصغرى 23

أبو ظبى: 14 والصغرى 31

أنقرة: 20 والصغرى 10

نيودلهي: 26، والصغرى 25