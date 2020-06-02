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الطب الوقائى بالطود يسلم حقائب أدوية للمواطنين لتطبيق العزل المنزلى.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:44 م
الطب الوقائى بالطود يسلم حقائب أدوية للمواطنين لتطبيق العزل المنزلى.. صور تسيلم حقائب أدوية للمواطنين لتطبيق العزل المنزلى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قام فريق الترصد والطب الوقائي بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بقيادة أحمد النوبي مراقب الترصد بالإدارة، اليوم الثلاثاء، بتوزيع حقائب تحتوى على أدوية مدعمة المناعة وأدوية معالجة للأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد، وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة لدعم المخالطين لحالات إيجابية، بالإضافة إلى ماسكات وجوانتيات ومنشورات لمكافحة العدوى وطريقة تطبيق العزل المنزلى لعدد من أهالى الطود.

وقام فريق الترصد بالطود بتسليم تلك الأدوية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، والدكتور أحمد محمد السيد خليل طبيب أخصائى الباطنة وعضو لجنة الدعم النفسى والطبي بالإدارة، وعراقي محمد عبد الرحمن مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، حيث قاموا بتسليم الحالات أكياس نظيفة سوداء وحمراء لجمع جميع البقايا أو النفايات الخطرة، وتسليمها بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي لأقرب وحده صحية للتخلص منها بطريقة صحيحة، ومنع إنتشار العدوى ونشيد بالحالات على إلتزامهم بالعزل المنزلي وترحيبهم بالفريق.

وكذلك كما قام فريق الترصد، بمتابعة الحالات الصحية للمواطنين فى نفس المنطقة وتقديم الدعم اللازم لهم للحد من إنتشار الفيروس وسط تجاوب وتعاون كامل من الأهالي، والذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة وإتباع الإجراءات الإحترازية، كما أشادوا باهتمام الفريق الطبي بهم وإستعداده لتقديم المستلزمات الطبية والدعم اللازم لهم، وتفقد الفريق عدد من المنازل داخل هذه القرية.

وأحاطت الإدارة الصحية بالطود بالمواطنين، أنها مستمرة فى تقديم الدعم الطبى والنفسي للحالات المشتبة والمؤكدة أو المخالطة لحالة إيجابية لمرض كورونا المستجد بإرسال رسالة نصية على صفحة إدارة الطود الصحية بالإسم والعنوان ورقم تليفون للتواصل، وكذلك تفاصيل الأعراض المصاحبة والتحاليل أو الأشعة لفحصها من قبل غرفة الدعم النفسي والطبي بالإدارة وتتمنى إدارة الطود الصحية دوام العافيه وشفاء المصابين.

جانب من تسليم الأدوية لحالات العزل المنزلى
جانب من تسليم الأدوية لحالات العزل المنزلى

 

فريق الترصد والطب الوقائى بالطود يسلمون حقائب أدوية للمواطنين لتطبيق العزل المنزلى
فريق الترصد والطب الوقائى بالطود يسلمون حقائب أدوية للمواطنين لتطبيق العزل المنزلى

 

فريق الترصد والطب الوقائى بالطود يسلمون حقائب أدوية للمواطنين
فريق الترصد والطب الوقائى بالطود يسلمون حقائب أدوية للمواطنين

 

محتويات الحقائب المسلمة للمواطنين بالطود
محتويات الحقائب المسلمة للمواطنين بالطود

 


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