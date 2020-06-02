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الصحة تستأنف اليوم ضوابط استقبال 50 فندقا سياحا للسياحة الداخلية بالغردقة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:00 ص
الصحة تستأنف اليوم ضوابط استقبال 50 فندقا سياحا للسياحة الداخلية بالغردقة السياحة الداخلية بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يتم استئناف عملية التفتيش على الفنادق المقدمة بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار

وأكدت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجان التى تقوم بعملية التفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أكدت عليها مجلس الوزراء، قبل حصول الفنادق على شهادة السلامة والصحة، مكونة من مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، ووزارة الصحة، وعضو من غرفة المنشات الفندقية .

وكشفت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، على أن هناك 50 فندقا سياحيا تقدموا بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية، حيث سيتم بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط من منحهم شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياحة داخلية بنسبة 50% .

وذكرت صالح أن من الاشتراطات والضوابط التى يتم فحصها والتأكد منها عدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغردقة إلغاء نظام الأوبن بوفيه، كذلك الحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، التاكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

كما سيتم التفتيش على الأماكن التى تم تخصيصها للعزل فى حالة وجود إصابات، كذلك وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق مؤكدا أن تم من قبل تسليم 41 فندقا سياحيا بداية استقبال السياحة الداخلية لشهادات الصحة والسلامة، وتمت إيفاد لجان للتفتيش على تطبيق الاشتراطات بعد التشغيل وأثناء وجود النزلاء.

 

 

 

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السياحة الداخلية بالبحر الأحمر 

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السياحة الداخلية بالبحر الأحمر 

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السياحة الداخلية بالبحر الأحمر 

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السياحة الداخلية بالبحر الأحمر 

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السياحة الداخلية بالبحر الأحمر 

 

 


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