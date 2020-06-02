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الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:39 ص
الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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أرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان منشورا دوريا إلى جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات يتضمن تسعيرة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة. وقالت إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدءا من اليوم، وحذرت من عدم الالتزام بالأسعار، ومؤكدة أن أى مستشفي لا تلتزم بالتنفيذ ستتعرض للغلق .
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج والتي لا تتناسب مع تكلفة الخدمة، وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000جنيه.
 
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة، مشيرة إلي تولي العلاج الحر والتراخيض الطبية مسئولية التنفيذ  .
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الصحة

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الاسعار

اسعار المستشفيات الخاصة

اسعار مستشفيات العزل

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