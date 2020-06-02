وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - إن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أول ظهر للفيروس في مارس الماضي بلغ 588 شخصًا، وتعافى 36 شخصًا، وتوفي 26 شخصًا.
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وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - إن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أول ظهر للفيروس في مارس الماضي بلغ 588 شخصًا، وتعافى 36 شخصًا، وتوفي 26 شخصًا.
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