وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية -في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - إن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أول ظهر للفيروس في مارس الماضي بلغ 588 شخصًا، وتعافى 36 شخصًا، وتوفي 26 شخصًا.