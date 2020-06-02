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الصحة العالمية: إصابات كورونا فى الأمريكيتين تقارب 3 ملايين حالة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:28 م
الصحة العالمية: إصابات كورونا فى الأمريكيتين تقارب 3 ملايين حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكيتين كاريسا إتيينه، إن المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 لا يزال يرتفع بقوة بالمنطقة، حيث اقتربت حصيلة إصاباته من عتبة الـ3 ملايين، حسب وكالات.

وأضافت إتيينه في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "باهو" تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحابها من منظمة الصحة العالمية.

ودعت "باهو" دول المنطقة إلى عدم التسرع عند فتح اقتصاداتها في ظل استمرار أزمة كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة حوالي ثلثي جميع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وبذلك تظل البلاد في مقدمة دول العالم بعدد الإصابات اليومية بالفيروس (أكثر من 20 ألف إصابة خلال 24 ساعة في المتوسط) وحصيلة الوفيات بالمرض (نحو 105 ألف شخص).

وفي أمريكا الجنوبية، تجاوزت حصيلة الإصابات بالعدوى في البرازيل 526 ألف حالة، حيث تتراوح المعدلات اليومية للإصابات بين 15 و25 ألف حالة، في المتوسط.


الصحة العالمية

إصابات كورونا

كورونا

اخبار

امريكا

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